Cultura | Pd con Centro della fotografia Roma sempre piu’ capitale dell’arte

Roma si conferma come un importante centro culturale, rafforzando la propria posizione nel settore artistico. Il 29 gennaio, presso l’ex Mattatoio di Testaccio, verrà inaugurato il nuovo Centro della fotografia di Roma, il primo di questo tipo nella capitale e il secondo in Italia. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e professionisti della fotografia, contribuendo alla crescita del patrimonio culturale della città.
Roma “si conferma sempre più un punto di riferimento nel panorama dell’arte e della cultura. Il 29 gennaio prossimo avrà luogo l’inaugurazione, presso l’ex Mattatoio di Testaccio, del Centro della fotografia di Roma: un nuovo polo interamente dedicato a questa forma espressiva, il primo della sua tipologia nella Capitale e il secondo a livello nazionale”. Questa affermazione proviene dalla presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Partito Democratico, e dalla capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. “Si tratta di uno spazio di notevoli dimensioni, con un’area espositiva che si estende per 1500 metri quadri distribuiti su due piani, il quale consolida il ruolo di Roma come fulcro culturale di riferimento sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
