Arezzo crolla una palazzina dopo un’esplosione | feriti sotto le macerie

Arezzo è stata teatro di un incidente che ha coinvolto una palazzina, crollata a seguito di un’esplosione. L’evento si è verificato tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana, provocando feriti e danni strutturali. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Esplosione in una abitazione con conseguente crollo nel comune di Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. E' successo dopo le ore 17 e le notizie sono ancora frammentarie. Ci sarebbero delle persone ferite tra le macerie. L'abitazione è andata in fiamme. Sul posto il 118 dell'Asl Toscana sud est .

Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

Crolla palazzina nell'Aretino, si cercano dispersi - E' successo intorno alle 17,20, in località 'Il Matto', alle porte della città. rainews.it

