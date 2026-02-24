Peppe Vessicchio le cause della morte del direttore d’orchestra ricordato a Sanremo 2026

Peppe Vessicchio è morto a causa di complicazioni respiratorie che lo avevano colpito settimane fa. La sua scomparsa avviene dopo un ricovero d’emergenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarlo senza successo. La sua morte, avvenuta a Roma, ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e della direzione d’orchestra. La notizia si diffonde mentre si ricorda il suo contributo artistico e il suo ruolo nel Festival di Sanremo 2026.

. Quali sono state le cause della morte di Peppe Vessicchio, morto l’8 novembre 2025 a Roma e ricordato stasera, 24 febbraio, al Festival di Sanremo 2026? “Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi (8 novembre, ndr) in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente – la comunicazione dell’ospedale -. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”. Il direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo si è spento all’età di 69 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it Il Teatro Peppe Vessicchio in provincia di Napoli, per ricordare il direttore d’orchestra simbolo di SanremoIl Teatro Peppe Vessicchio a Cardito è stato inaugurato per onorare il noto direttore d’orchestra, morto recentemente. CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Nasce a Sanremo Casa Vessicchio: Era un’idea di papà; A Sanremo apre Casa Vessicchio. La figlia del maestro: Cinquant'anni di ricordi; Città Metropolitana: Subito disponibile il teatro Vessicchio di Cardito; Incendio al Teatro Sannazaro, gli spettacoli potrebbero svolgersi a Cardito: la proposta della Città Metropolitana. Com’è morto Peppe Vessicchio e malattia/ Il ricovero per polmonite interstiziale e peggioramento repentinoCom’è morto Peppe Vessicchio: il peggioramento della malattia - grave polmonite interstiziale - dopo il ricovero. ilsussidiario.net Peppe Vessicchio, le cause della morte: Precipitata velocementeLa notizia della sua morte ha colto di sorpresa i più, lasciando dietro di sé un senso di smarrimento. Fabio Fazio, tra i primi a ricordarlo pubblicamente, ha raccontato con voce commossa che ... dilei.it #SanRemo- Domani a SanRemo la presentazione della prima Opera d'Italia intitolata a "Peppe Vessicchio" #Evento #SanRemo #Opera #Intitolata #PeppeVessicchio #Presentazione #NanoTV - facebook.com facebook A Sanremo la presentazione della prima opera d'Italia intitolata a "Peppe Vessicchio". Il nuovo Teatro Comunale di Cardito e il suo programma per il territorio #ANSA x.com