Festeggiati i 103 anni di Alba Rossi instancabile volontaria

Leccotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati festeggiati ieri alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco i 103 anni di Alba Rossi. Nata a Verona il 3 dicembre 1922, si è trasferita a Lecco con la numerosa famiglia (settima di 8 fratelli). Ha lavorato alla Fiocchi di Lecco e quando è andata in pensione a 53 anni ha iniziato la sua attività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

festeggiati i 103 anni di alba rossi instancabile volontaria

© Leccotoday.it - Festeggiati i 103 anni di Alba Rossi, instancabile volontaria

Altre letture consigliate

festeggiati 103 anni albaFesteggiati i 103 anni di Alba Rossi, instancabile volontaria - Nata a Verona il 3 dicembre 1922, si è trasferita a Lecco con la numerosa famiglia (settima di 8 fratelli). Da leccotoday.it

festeggiati 103 anni albaLa signora Alba Rossi compie 103 anni, festa all’Airoldi e Muzzi - Dopo una vita di lavoro, è stata volontaria agli Airoldi e Muzzi, alla Comunità di Via Gaggio e alla Casa sul Pozzo Lo scorso 3 dicembre la festa con i parenti e il personale della struttura LECCO – S ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festeggiati 103 Anni Alba