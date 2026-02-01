Milena Montanari, una delle ultime signore di una volta di Fano, è morta a 103 anni nella sua casa di viale Primo Maggio. La donna, molto riservata, era considerata la matriarca di una famiglia di armatori. La notizia ha colpito chi la conosceva da tempo e ha lasciato un vuoto nella comunità.

Una di quelle signore molto riservate, Milena Montanari, tra le nonnine della città. Si è spenta ieri nella sua abitazione, una bella villa di viale Primo Maggio all’entrata di Fano per chi arriva da nord, questa signora che avrebbe compiuto fra pochi mesi 103 anni. E’ morta nel suo letto, di vecchiaia, "perché non aveva patologie", dicono i familiari. Era la vedova di Alberto Montanari che assieme ai fratelli Giannetto e Attilio ha ricostruito la grande flotta che lavora nel petrolchimico e non solo, conosciuta oggi da tutti come Navigazione Montanari. Flotta ricostruita, perché tutte le navi della famiglie andarono distrutte nel corso della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta a 103 anni Milena Montanari. Matriarca della dinastia di armatori

Approfondimenti su Milena Montanari

Ultime notizie su Milena Montanari

