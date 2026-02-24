Verbano Rampelli vuole fare pace con il Pd e invita Gualtieri alla commemorazione di Mancia

Fabio Rampelli ha deciso di cercare un dialogo costruttivo con il Pd dopo le tensioni legate alla commemorazione di Valerio Verbano. La sua richiesta di incontrare Gualtieri nasce dalla volontà di superare le divisioni e di condividere un momento di ricordo, evitando ulteriori scontri pubblici. Rampelli invita il sindaco a partecipare insieme alla commemorazione, per favorire un clima di collaborazione e rispetto reciproco. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori politici.

Dopo le polemiche per presunte minacce e insulti alla consigliera Rotondi, il vicepresidente della Camera indossa i panni del pacificatore Basta polemiche, accuse e repliche. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, dopo i “fattacci” di via Monte Bianco e della commemorazione di Valerio Verbano, decide di indossare i panni del pacificatore e invita il sindaco Roberto Gualtieri a condividere con lui il ricordo dell'assassinio di Angelo Mancia, avvenuto il 12 marzo 1980 a Talenti. Rampelli cerca così di stemperare i toni delle polemiche, innescate domenica 22 febbraio proprio da un suo comunicato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Verbano, per la sinistra è “cosa loro”. Il Pd processa la Regione Lazio per la commemorazione: “Destra sciacalla” (video)Marika Rotondi di Fratelli d’Italia ha partecipato alla commemorazione di Valerio Verbano in via Monte Bianco, scatenando dure polemiche. Ecco chi invita alla Camera il Pd: Abu Omar, indagato con HannounIl Pd invita alla Camera Abu Omar, indagato insieme a Hannoun. Argomenti correlati Verbano, Rampelli (FdI): nonostante tutto proseguire sulla strada della pacificazione; Violenza politica, Verbano, il presidente del III Municipio tenta di opporsi alla deposizione della corona della Regione Lazio, cons. Marika Rotondi minacciata alla cerimonia per Valerio Verbano. Rampelli (FdI): il sindaco Gualtieri prenda provvedimenti; La destra omaggia Valerio Verbano i compagni scatenano la bagarre Rampelli | Sanno solo odiare. La destra omaggia Valerio Verbano, i “compagni” scatenano la bagarre. Rampelli: “Sanno solo odiare” x.com Verbano, per la sinistra è “cosa loro”. Il Pd processa la Regione Lazio per la commemorazione: “Destra sciacalla” (video)- - facebook.com facebook