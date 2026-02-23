Verbano per la sinistra è cosa loro Il Pd processa la Regione Lazio per la commemorazione | Destra sciacalla video

Marika Rotondi di Fratelli d’Italia ha partecipato alla commemorazione di Valerio Verbano in via Monte Bianco, scatenando dure polemiche. La presenza della consigliera regionale è stata criticata dal Pd, che ha definito l’evento “cosa loro” e ha accusato la Regione Lazio di aver promosso una manifestazione “fascista”. La tensione si è accesa quando alcuni residenti hanno gridato “Via i fascisti dal nostro quartiere”, facendo eco alle tensioni politiche sul passato.

© Secoloditalia.it - Verbano, per la sinistra è “cosa loro”. Il Pd processa la Regione Lazio per la commemorazione: “Destra sciacalla” (video)

“Via i fascisti dal nostro quartiere”. Così è stata accolta ieri la consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marika Rotondi in rappresentanza della Regione Lazio alla commemorazione in via Monte Bianco di Valerio Verbano, militante di Potere operaio ucciso 46 anni fa sotto gli occhi dei genitori. Il giorno dopo il tentativo di estromettere dalle celebrazioni ufficiali (la Regione Lazio non è gradita) la delegata del governatore Rocca da parte del presidente dem del III municipio Paolo Marchionne, sostenuto dal suo assessore municipale Luca Blasi, le sinistre ribaltano la denuncia di Fabio Rampelli smentendo la dinamica dei fatti, testimoniata da un video. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it "Mi ha cacciata dalla commemorazione di Verbano". "No, le ho stretto la mano": il video verità sullo scontro politico in III municipioDurante una commemorazione per Valerio Verbano, un incidente ha visto coinvolta una partecipante che è stata allontanata, mentre un altro presente ha negato di averla cacciata. Leggi anche: Regione Lazio, Moody’s promuove Rocca. Il Pd alla destra: “Prima la criticavate” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidio; Schermaglie tra destra e sinistra a Roma nel nome di Valerio Verbano; De Priamo (FdI): anniversario Verbano, dalla sinistra del 3º municipio cattivo esempio e lezione di odio; Quello è il divano su cui è morto Valerio. Schermaglie tra destra e sinistra a Roma nel nome di Valerio VerbanoScontro tra istituzioni di fronti politici opposti nel nome di Valerio Verbano, il giovane di destra uccuso 46 anni fa a Roma. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, chiede al sindaco del ... msn.com Commemorazione Valerio Verbano, FdI contro Pd: Cacciata delegata della RegioneLa consigliera Marika Rotondi ha accusato il minisindaco Paolo Marchionne di averle impedito di deporre una corona e di essere stata costretta ad andarsene. Prima l'attacco di Rampelli, poi l'interven ... romatoday.it Tra Agenas e regione Lazio, Schiboni fa posto a Mitrano x.com Con #BorghidItalia alla scoperta di Guarcino (Frosinone) paese dell’Amaretto. Oggi 22 febbraio ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App Play2000 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo #borghi #borghiitaliani Anci Italy Magazine #RegioneLazio - facebook.com facebook