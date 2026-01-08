Val Fortore Alta vigilanza delle forze dell’ordine a cavallo tra anno vecchio e nuovo

Nel territorio di San Bartolomeo in Galdo, tra l’anno vecchio e quello nuovo, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli con l’operazione “Alto Impatto” dei Carabinieri. Per una settimana, sono stati svolti controlli mirati per prevenire reati predatori, nell’ambito di un piano di sicurezza disposto dal Comando Provinciale di Benevento. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito un’alta vigilanza sul territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Operazione "Alto Impatto" dei Carabinieri contro i reati predatori. Una settimana di controlli intensificati e mirati ha caratterizzato l'inizio del nuovo anno nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, in attuazione di un vasto piano di sicurezza e ordine pubblico disposto dal Comando Provinciale di Benevento. Dal 31 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, i militari della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo sono stati affiancati da un prezioso supporto specialistico: l'Aliquota S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia " di Bari.

