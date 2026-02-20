Rocca, in Lazio, ha annunciato un accordo con il Ministero dell’Interno per assegnare alloggi Ater alle forze dell’ordine. La decisione mira a migliorare le condizioni di vita degli agenti impegnati nella lotta contro la criminalità, specialmente in zone con problemi di occupazioni abusive. Il sindaco ha sottolineato l’impegno delle istituzioni a sostenere le forze dell’ordine e a contrastare le occupazioni illegali, garantendo più sicurezza alla comunità locale. La collaborazione tra enti si concretizzerà nei prossimi mesi.

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Grazie al Ministro per l'attenzione che ha voluto dedicare al tema della liberazione dalla penetrazione criminale, dall'occupazione violenta. Abbiamo potuto recuperare molti immobili. Credo sia un'importante fase di inclusione, creare queste opportunità che aprono gli spazi ad alloggiare rappresentanti delle forze dell'ordine e a tracciare un profilo di sicurezza, legalità nell'utilizzo dei nostri alloggi di edilizia residenziale pubblica" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo aver siglato un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno Piantedosi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rocca (Lazio): "Accordo con Ministero dell'Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell'ordine"

