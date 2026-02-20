Rocca Lazio | Accordo con Ministero dell' Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell' ordine
Rocca, in Lazio, ha annunciato un accordo con il Ministero dell’Interno per assegnare alloggi Ater alle forze dell’ordine. La decisione mira a migliorare le condizioni di vita degli agenti impegnati nella lotta contro la criminalità, specialmente in zone con problemi di occupazioni abusive. Il sindaco ha sottolineato l’impegno delle istituzioni a sostenere le forze dell’ordine e a contrastare le occupazioni illegali, garantendo più sicurezza alla comunità locale. La collaborazione tra enti si concretizzerà nei prossimi mesi.
(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Grazie al Ministro per l'attenzione che ha voluto dedicare al tema della liberazione dalla penetrazione criminale, dall'occupazione violenta. Abbiamo potuto recuperare molti immobili. Credo sia un'importante fase di inclusione, creare queste opportunità che aprono gli spazi ad alloggiare rappresentanti delle forze dell'ordine e a tracciare un profilo di sicurezza, legalità nell'utilizzo dei nostri alloggi di edilizia residenziale pubblica" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo aver siglato un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno Piantedosi.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Arma personale fuori servizio, arriva l'ok per le forze dell'ordine con una circolare del Ministero dell'Interno
Leggi anche: Forze dell’ordine, arrivano i rinforzi: "Ma per loro non ci sono alloggi"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanità, i medici scrivono a Rocca: C'è il rischio di allontanare i servizi dai territori; Rebibbia, apre la Casa comunità. Vittoria dei comitati: Ora i servizi; Rocca pensa alla quarta pista all'aeroporto di Fiumicino; Trasporti: Regione Lazio, Cotral potenzia le corse bus nella valle dell’Aniene per i piccoli comuni.
Lazio. Firmato accordo con i pediatri per apertura ambulatori nel weekendSi parte con 5 presidi a Roma e il progetto si estenderà su base volontaria anche nei capoluoghi di provincia.I pediatri di libera scelta potranno inoltre accedere, indipendentemente dalle Asl di ... quotidianosanita.it
Rocca (Lazio) punta i piedi sui criteri di riparto del Fondo sanitario: Non ci convinceIl presidente: Io sono fiducioso che ci sia buona volontà da parte di tutti per arrivare ad un’equa ripartizione del Fondo nazionale della Sanità. Alcuni dei punti dell’accordo che fecero a ... quotidianosanita.it
Massimiliano Pistilli ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo La Lista Rocca irrompe sulla scena politica di AlatriIl movimento del Governatore del Lazio vuole espandersi nei territori. Si parte da Alatri. Neo coordnatore Damiano Iovino, ex FdI. "Presenteremo i - facebook.com facebook
Rocca, 'orgoglioso della crescita nel 2025 per i porti nel Lazio'. 'Oltre 13 milioni tonnellate di merci movimentate. Civitavecchia resta primo per crociere' #ANSA x.com