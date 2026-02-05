Al fianco dei più fragili Uno sportello di ascolto

Ieri a Molinella è stato inaugurato uno sportello di ascolto al centro culturale Eurobar. Si tratta di uno spazio dedicato a persone con disabilità e fragilità, pensato per offrire loro un punto di riferimento e supporto. L’obiettivo è aiutare chi si trova in difficoltà a trovare ascolto e assistenza concreta nel quotidiano.

Uno spazio per chi ha disabilità e fragilità. Ha inaugurato ieri, al centro culturale Eurobar di Molinella, un nuovo sportello di ascolto e supporto per persone con disabilità e situazioni di fragilità. Un progetto che nasce da un bisogno reale del territorio e che chiama tutta la cittadinanza a partecipare. All'incontro – moderato dalla consigliera di minoranza, Letizia Fattori – Isabella Conti, assessora regionale al Welfare, e Antonio Federico, assessore al Welfare del Comune. Da anni le associazioni 'Mani in Pasta' e 'Passo Passo' lavorano sul territorio per creare opportunità concrete per ragazzi e ragazze con disabilità.

