Bagheria rinnova il progetto Mobilità Garantita | un nuovo veicolo per il trasporto dei cittadini più fragili
Il Comune di Bagheria conferma e rafforza il proprio impegno verso le persone più fragili attraverso la prosecuzione del progetto “Mobilità Garantita”, promosso da Pmg Italia S.p.A. in collaborazione con l’associazione Pro-H e la Caritas cittadina. Nel corso della presentazione ufficiale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nella Costa d’Oro, la Vigilia profuma soprattutto di Sfincione. A Bagheria – ma diciamolo, un po’ ovunque lungo la nostra Costa – lo Sfincione non è solo un piatto: è un rito familiare, una storia che si ripete, una tradizione che si rinnova ogni anno. Sin dal m - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovato oggi il progetto “Mobilità Garantita”: un nuovo veicolo per il trasporto sociale al servizio dei cittadini più fragili - Il Comune di Bagheria rinnova e rafforza il proprio impegno verso i cittadini più fragili attraverso la prosecuzione del progetto “Mobilità Garantita”, realizzato su proposta di PMG Italia S. Riporta comune.bagheria.pa.it
“I cog***ni vanno in**lati”: Wanna Marchi si tatua il suo “motto” e invita gli altri a farlo – Video ilfattoquotidiano.it
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com