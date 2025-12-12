Chiusa una pescheria non in regola 270 kg di merce sequestrata

Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Latina hanno chiuso una pescheria non in regola, sequestrando circa 270 kg di merce. L'operazione fa parte di un'attività mirata di controllo sui locali commerciali della provincia, volta a garantire il rispetto delle norme sanitarie e a tutelare i consumatori.

Il NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri di Latina, nell’ambito della sua attività istituzionale di vigilanza sulla sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, ha condotto nei giorni scorsi una serie di verifiche mirate in diversi esercizi commerciali della Provincia di. Frosinonetoday.it

https://www.frosinonetoday.it/cronaca/pescheria-non-in-regola-stata-chiusa-prodotti-sequestrati.html - facebook.com facebook