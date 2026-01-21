Sorpreso con arnesi per lo scasso | ladro in libertà vigilata arrestato

Un uomo di 36 anni, attualmente in libertà vigilata, è stato arrestato dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli. Era stato già coinvolto in un precedente furto quando è stato sorpreso all’interno di un parco, in possesso di strumenti per lo scasso e di una batteria di auto rubata. L’operazione ha portato al suo fermo, evidenziando l’attività delinquenziale ancora in atto nonostante le restrizioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva già messo a segno un furto quando è stato sorpreso mentre si aggirava all'interno di un parco di Casalnuovo di Napoli: i carabinieri hanno arrestato un 36enne, in libertà vigilata, trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una batteria per auto rubata poco prima da un mezzo parcheggiato poco distante. Il 36enne, Umberto Di Napoli, deve rispondere di furto.

