Vasco Rossi e il retroscena su Sanremo | Mia madre mi faceva cantare sul tavolo voleva una rockstar

Vasco Rossi rivela che sua madre lo faceva cantare sul tavolo per trasformarlo in una rockstar. La causa di questa abitudine risale alla sua infanzia, quando il cantante si divertiva a esibirsi davanti alla famiglia. Il cantante ricorda quei momenti con un sorriso, sottolineando l’importanza di quella passione precoce. Ora, a poche ore dall’inizio di Sanremo, Rossi si prepara a seguire l’evento con attenzione. La sua storia continua a ispirare molti giovani artisti.

Bologna, 24 febbraio 2026 - Anche Vasco Rossi pensa a Sanremo. A poche ore dall'inizio della 76esima edizione, il rocker dedica un pensiero al Festival. E lo fa tra un ricordo e l'altro, raccontando di quando era piccolo, di quando è arrivato su quel palco, di quando la mamma lo faceva cantare sul tavolo. Leggendo il post sembra quasi di vedere lo sguardo di Vasco che parla di sé, con quegli occhi carichi di emozione che durante i concerti, immortalati dal maxi schermo, ti guardano dentro e ti riempiono il cuore. Canzone dopo canzone; poesia dopo poesia. Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serena Brancale a Sanremo 2026: «Al Festival con un brano soul su mia madre, morta nel 2020. Ero la sua prediletta, mi accompagnava ai provini. Lo stile? Basta maschere, basta il lato festaiolo: ora voglio solo cantare»Serena Brancale annuncia che a Sanremo 2026 porterà un brano soul dedicato a sua madre, scomparsa nel 2020.

“Mia madre alzava il volume della musica in macchina, mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole”: chi è Martina Romano, l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segniMartina Romano, interprete dei brani di Sanremo nella lingua dei segni, si occupa di tradurre le canzoni per permettere a più persone di seguirle.

