Serena Brancale a Sanremo 2026 | Al Festival con un brano soul su mia madre morta nel 2020 Ero la sua prediletta mi accompagnava ai provini Lo stile? Basta maschere basta il lato festaiolo | ora voglio solo cantare

Serena Brancale annuncia che a Sanremo 2026 porterà un brano soul dedicato a sua madre, scomparsa nel 2020. La cantante spiega che il pezzo si differenzia dal suo solito stile festaiolo, come quello di Anema e core. Ora vuole solo cantare, senza maschere. La canzone si intitola Qui con me e rappresenta un cambio di passo per lei.

E allora canta. Sul piatto c’è Qui con me, una ballata soul che non sfigurerebbe in mano a Giorgia, dedicata alla madre, morta nel 2020. «Ho impiegato sei anni a trovare le parole giuste», racconta, ammettendo che la parte più difficile da cantare è «la seconda delle cinque strofe, perché è come se fossimo allo specchio». Per il resto, «sarà un pezzo di tanti silenzi». Seconda di tre figli – la sorella maggiore Nicole, altra musicista, lo scorso anno è stata la sua direttrice d’orchestra, il minore ha 23 anni e «più che un fratello è nostro figlio» – Brancale racconta di essere stata «la prediletta» della mamma, che aveva una scuola di musica e l’accompagnava ai provini, per farle seguire quel sogno che, da ragazza, aveva coltivato anche lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

