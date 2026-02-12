Varese celebra Verdi e Bizet | concerto lirico al Malipiero ingresso gratuito per i giovani

Varese si prepara a celebrare la musica lirica con un concerto speciale al Malipiero. L’evento si svolge domenica 15 febbraio al Civico Liceo Musicale “R.” e vedrà protagonisti brani di Verdi e Bizet. L’ingresso è gratuito per i giovani, invitati a scoprire e apprezzare il grande repertorio operistico. La serata promette di portare musica di qualità nel cuore della città, coinvolgendo il pubblico di tutte le età.

Varese in festa per la lirica: Verdi e Bizet protagonisti al Civico Liceo Musicale. Domenica 15 febbraio, l'Auditorium del Civico Liceo Musicale "R. Malipiero" di Varese si trasforma in un palcoscenico per celebrare due pilastri del melodramma: Giuseppe Verdi e Georges Bizet. L'associazione Amici della Lirica presenta un concerto che promette un viaggio emozionante attraverso le arie più celebri di "La Traviata", "Aida" e "Carmen", con un'attenzione particolare al pubblico giovane, a cui è riservato l'ingresso gratuito fino ai 20 anni. Un omaggio ai maestri del melodramma. L'appuntamento, curato dall'associazione Amici della Lirica, rappresenta un'occasione significativa per la città di Varese di riaccendere i riflettori sulla sua tradizione musicale.

