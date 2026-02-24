Varcaturo sorpreso con 40 carte d’identità contraffatte | arrestato 36enne di Qualiano

Un uomo di 36 anni di Qualiano è stato arrestato dopo essere stato trovato con 40 carte d’identità contraffatte. Le forze dell’ordine lo hanno scoperto nella sua abitazione di via Ripuaria, dove hanno trovato i documenti nascosti in un cassetto. Le carte, tutte con la stessa foto ma dati diversi, mostrano un tentativo di frode evidente. La scoperta ha portato all’arresto immediato, mentre si prosegue con le indagini per chiarire l'origine dei documenti.

Sorpreso con decine di documenti contraffatti, i carabinieri hanno arrestato un 36enne di Qualiano. Nella sua abitazione in via Ripuaria, nascoste nel cassetto di una scrivania, i militari dell'Arma della stazione di Varcaturo, hanno trovato 40 carte d’identità elettroniche e 21 cartacee, tutte con la stessa foto ma dati differenti. I documenti falsi sono stati sequestrati. Il 36enne è ora ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Verrà giudicato infatti con rito direttissimo. Indagini in corso per capire da dove provenissero i documenti e a chi fossero destinati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

