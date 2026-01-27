Carta d’identità e tessera sanitaria contraffatte | 55enne arrestato dai carabinieri

In un intervento dei carabinieri di Trentola Ducenta, un uomo di 55 anni è stato arrestato per aver posseduto documenti di identità e tessera sanitaria contraffatte. L’operazione ha portato alla scoperta di materiali falsi, confermando l’attività illecita dell’individuo. Questa azione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi documentali e alla criminalità organizzata, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Un intervento dei carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta ha portato, nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio 2026, all'arresto in flagranza di reato di un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di documenti di identificazione falsi.L'operazione è scattata a.

