La Marina Militare apre il lungomare della Base navale di Brindisi ai cittadini

La Marina Militare apre al pubblico il lungomare della Base navale di Brindisi domenica 1° febbraio, tra porta Revel e porta Monsignore, dalle ore 10 alle 13. Un’occasione per visitare un importante sito militare e conoscere meglio le attività della Marina nella città. L’evento è aperto a tutti e gratuito.

BRINDISI - Domenica 1° febbraio, il tratto del lungomare interno alla base navale di Brindisi, compreso tra porta Revel e porta Monsignore, sarà aperto alla popolazione, dalle ore 10 alle ore 13.Come già avvenuto lo scorso novembre, l'iniziativa che rinnova e consolida il legame tra la Marina.

