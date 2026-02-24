Vannacci formalizza adesione a gruppo estrema destra Europarlamento insieme a Afd

Il generale Roberto Vannacci, eletto con la Lega prima di fondare il nuovo partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha deciso di aderire al gruppo Europa delle nazioni sovrane (Esn) a Bruxelles. La sua scelta deriva dalla volontà di rafforzare le posizioni nazionaliste e sovraniste nel Parlamento europeo. Durante una conferenza stampa, Vannacci ha annunciato l’ingresso ufficiale nel gruppo, affiancato dal co-presidente René Aust, membro del partito tedesco Afd. La decisione apre nuovi scenari politici.

Bruxelles, 24 feb. (askanews) – Il generale Roberto Vannacci eurodeputato eletto con la Lega da cui è recentemente uscito per fondare il nuovo partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha formalizzato a Bruxelles il proprio ingresso nel gruppo politico dell'Europa delle nazioni sovrane, Esn, durante una conferenza stampa insieme a René Aust, co-presidente del gruppo e membro del partito tedesco Afd.La decisione di accogliere Vannacci nel gruppo, ha detto Aust "è stata presa con il consenso del 100% del gruppo". Quando è stato formato l'Esn, ha ricordato, "avevamo deciso di accogliere solo europarlamentari che si fossero dimostrati fedeli ai nostri princìpi.

