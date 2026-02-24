Vannacci entra nell’Ens il gruppo di estrema destra fondato dall’AfD | Mi riconosco nei loro principi

Roberto Vannacci si unisce all’Ens, il gruppo di estrema destra fondato dall’AfD, a causa delle sue convinzioni politiche. La decisione deriva dal desiderio di sostenere idee nazionaliste e sovraniste in Europa. Vannacci ha dichiarato di condividere i principi del gruppo, rafforzando così la sua presenza nel panorama politico di destra. La scelta arriva dopo aver lasciato la Lega e aver avviato il movimento Futuro Nazionale. Ora si concentra sulle prossime mosse politiche.

Dopo la rottura con la Lega e la nascita del movimento Futuro nazionale, Roberto Vannacci compie un ulteriore passo politico a livello europeo. L'eurodeputato ha infatti ufficializzato il suo ingresso nel gruppo Esn – Europa delle nazioni sovrane, formazione collocata nell'area della destra sovranista e fondata dall'AfD tedesca. L'annuncio è arrivato a Bruxelles nel corso di una conferenza stampa convocata dal capogruppo René Aust, che ha presentato l'ingresso di Vannacci come un rafforzamento della componente identitaria all'interno del Parlamento europeo. Una scelta che segna un nuovo capitolo nel percorso politico dell'ex generale, già protagonista di un acceso dibattito pubblico negli ultimi mesi.