Roberto Vannacci si prepara a entrare nel gruppo di estrema destra AfD, annunciato martedì. La decisione deriva dalla sua recente uscita dall’europarlamento nel Patrioti per l’Europa, in cerca di nuovi alleati politici. Vannacci ha già iniziato i colloqui con i leader dell’AfD per definire i dettagli dell’adesione. La mossa potrebbe rafforzare la presenza del partito tedesco in Parlamento europeo. Nei prossimi giorni si attendono comunicazioni ufficiali sulla sua nomina e sui possibili effetti politici di questa scelta.

L’eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, sarebbe in procinto di annunciare il passaggio al gruppo dell’Europa delle nazioni sovrane all’Eurocamera, la famiglia dell’ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland. Da Bruxelles, insomma, si rende noto che per l’ex generale dell’Esercito italiano è il momento di cambiamenti anche in sede europea, dopo lo strappo con la Lega e la fondazione del nuovo partito lanciato lo scorso 3 febbraio. L’autore de “Il mondo al contrario”, infatti, si era candidato come indipendente sostenuto dal Carroccio alle elezioni europee del giugno 2024, raccogliendo più di 500 mila preferenze e risultando eletto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci verso l’ingresso nel gruppo di estrema destra AfD, martedì l’annuncio

Vannacci a Strasburgo guarda all’estrema destra di Afd: “Li sosteniamo. Io filo-Putin? No, pro Italia e pro Europa”Vannacci si presenta a Strasburgo e ribadisce il suo sostegno all’estrema destra tedesca di Afd.

Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il videoQuesta mattina a Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato la formazione di Vannacci, definendola di estrema destra xenofoba.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.