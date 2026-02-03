Vannacci fuori anche dal Gruppo dei Patrioti europei

Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha annunciato sui social di aver avviato un nuovo progetto politico, Futuro nazionale. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e divergenze con i vertici del partito, e ora il generale annuncia di voler portare avanti una strada tutta sua. La scelta di lasciare la Lega segna un nuovo capitolo nella sua carriera politica.

Ora è ufficiale. Sui suoi canali social, Roberto Vannacci ha annunciato la sua uscita dalla Lega per fondare un nuovo partito, Futuro nazionale. Di conseguenza, ha comunicato il Carroccio, l'ex generale non è più membro del gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, perché la sua decisione rende la sua permanenza "incompatibile" con la struttura politica del gruppo. La formazione dell'Europarlamento ha comunque sottolineato che la Lega «resta un partito partner a pieno titolo all'interno della famiglia politica dei Patrioti» e la cooperazione con essa proseguirà invariata. Vannacci era già stato destituito dalla vicepresidenza del gruppo per volontà dei francesi del Rassemblement national a causa delle tesi esposte nel suo libro Il mondo al contrario.

