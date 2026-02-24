Vannacci entra in gruppo sovranista Esn

Il generale Vannacci si unisce al gruppo sovranista Esn, creato dal partito di estrema destra tedesco AfD, a causa delle sue posizioni nazionaliste e delle critiche all’immigrazione. La sua adesione ufficiale avviene in un momento di crescente tensione tra le forze politiche di destra e il governo. La decisione del militare ha già suscitato reazioni nel mondo politico e tra gli osservatori. La sua entrata nel gruppo sovranista segna un passo importante.

10.43 Il generale Vannacci entra ufficialmente in Esn, il gruppo sovranista creato dal partito di ultradestra tedesco AfD. Lo ha annunciato il capogruppo Aust in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo: "Puntiamo a un'eccellente collaborazione". "Abbiamo discusso su punti comuni e differenze, il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comune su politica economica e migratoria". Vannacci: "Un onore,mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo.Insieme faremo un grande lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Vannacci entra nel gruppo europeo dell'AfdRoberto Vannacci ha annunciato di essersi unito al gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, guidato dall’AfD tedesca, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo.

Alemanno: «Vannacci? È più sovranista di Meloni e Salvini»Gianni Alemanno ha commentato che Roberto Vannacci, ex generale ora in pensione, mostra un atteggiamento più sovranista rispetto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e questa opinione si basa sulla crescita di consensi che il suo movimento sta ottenendo.

Ventimiglia, il leader del team Vannacci Gianluca Baxa entra in Futuro Nazionale (Foto) x.com

Ventimiglia, il leader del team Vannacci Gianluca Baxa entra in Futuro Nazionale (Foto) "Non si tratta di una presa di distanza dai valori della Lega, che continuo a rispettare, ma della volontà di seguire fino in fondo un percorso che mi vede direttamente - facebook.com facebook