Vannacci entra nel gruppo europeo dell' Afd

Roberto Vannacci ha annunciato di essersi unito al gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, guidato dall’AfD tedesca, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo. La scelta deriva dalla volontà di sostenere politiche più dure sull’immigrazione e sulla sovranità nazionale. La decisione ha suscitato reazioni tra gli altri eurodeputati, che hanno commentato le implicazioni di questa adesione. Vannacci ha sottolineato l’importanza di rappresentare le istanze dei cittadini italiani in Europa.

Roberto Vannacci in una conferenza stampa al Parlamento europeo annuncia la sua entrata nel gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte l'Afd tedesca. Com'è noto Vannacci è uscito dalla Lega (e dal relativo gruppo Patrioti per l'Europa) per fondare il suo movimento Futuro nazionale. Mancava, sino ad ora, un'esatta collocazione politica a livello europea. È arrivata oggi. "Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre".