Vannacci verso l' ingresso nel gruppo di AfD martedi l' annuncio

Roberto Vannacci, eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, sta preparando un annuncio importante: si avvicina l’ingresso nel gruppo dell’Europa delle nazioni sovrane, che riunisce i deputati dell’AfD, il partito di estrema destra tedesco. La sua decisione potrebbe rafforzare i legami tra il politico italiano e i nazionalisti europei, anche grazie alla presenza di alcuni esponenti conosciuti per posizioni dure sui temi dell’immigrazione e della sovranità. L’annuncio ufficiale è previsto per martedì prossimo.

L' eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, sarebbe in procinto di annunciare il passaggio al gruppo dell' Europa delle nazioni sovrane all' Eurocamera, la famiglia europea dell' ultradestra tedesca dell' Alternative für Deutschland ( AfD ). È quanto si apprende a Bruxelles. Conferenza stampa già fissata Il gruppo europeo avrebbe già prenotato la sala per una conferenza stampa il 24 febbraio alle 9.30. Dal programma risulta che, oltre a Vannacci, interverranno il presidente del gruppo René Aust e l' eurodeputato polacco Stanislaw Tyszka.