Vannacci verso l’ingresso nel gruppo di AfD martedì l’annuncio

Roberto Vannacci, eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, ha deciso di unirsi al gruppo dell’Europa delle nazioni sovrane. La sua scelta deriva dalla volontà di rafforzare le posizioni nazionaliste in Parlamento Europeo, dopo aver valutato le differenze tra i vari gruppi politici. Vannacci ha incontrato rappresentanti dell’ultradestra tedesca per discutere i dettagli dell’accordo. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare martedì, segnando un nuovo passo nella sua strategia politica. La decisione potrebbe influenzare le alleanze all’interno dell’Europarlamento.

L'eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è in procinto di annunciare il passaggio al gruppo dell' Europa delle nazioni sovrane all'Eurocamera, la famiglia europea dell'ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland. Il gruppo avrebbe già prenotato la sala per una conferenza stampa il 24 febbraio alle 9.30, per un annuncio su «sviluppi riguardanti il gruppo Esn». Dal programma risulta che, oltre a Vannacci, interverranno i co-presidente del gruppo, René Aust (Germania, AfD) e Stanislaw Tyszka (Polonia, Konfederacja). Dopo l'addio alla Lega Vannacci era stato estromesso dal gruppo dei "Patrioti" al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen.