Vannacci entra nel gruppo di AfD nell’anniversario della guerra in Ucraina Salvini | Diplomazia per arrivare alla pace

Roberto Vannacci si unisce al gruppo di AfD, scegliendo di farlo durante il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, un evento che ha segnato profondamente la regione. La decisione arriva in un momento in cui anche Matteo Salvini invita a puntare sulla diplomazia per favorire una soluzione pacifica. La mossa di Vannacci ha suscitato commenti tra chi teme un allontanamento dai canali diplomatici tradizionali. La notizia si diffonde tra le polemiche e le reazioni di vari esponenti politici.

Le loro strade si saranno anche divise, ma Matteo Salvini e Roberto Vannacci hanno scelto parole simili – seppur con toni diversi – per ricordare il quarto anniversario dall'invasione su vasta scala della Russia in Ucraina. «Quattro anni di guerra, morte e distruzione, ogni giorno che passa è un giorno di troppo. Oggi più che mai è necessario uno sforzo diplomatico da parte di tutti, nessuno escluso, per seguire il percorso tracciato dal Santo Padre e dagli Usa e arrivare finalmente alla PACE», scrive sui social il segretario della Lega. Vannacci contro l'invio di armi Ue. Sulla stessa linea anche l'ex generale, ora leader di Futuro Nazionale, che auspica – allo stesso modo di Salvini – una svolta diplomatica ma chiede in modo ancora più esplicito uno stop all'invio di armi a Kiev: «Io ho votato contro il prestito all'Ucraina coerentemente con le mie posizioni.

Vannacci entra nel gruppo europeo dell'AfdRoberto Vannacci ha annunciato di essersi unito al gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, guidato dall’AfD tedesca, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo.

Vannacci entra nell'Ens, il gruppo di estrema destra fondato dall'AfD: "Mi riconosco nei loro principi"

