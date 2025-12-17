Meloni e il green deal | un economicidio pompato dai giornali di Elkann La Ue rivede lo stop al diesel

L'articolo analizza le recenti posizioni di Meloni e le reazioni mediatiche, in particolare quelle dei giornali di Elkann, sul Green Deal e lo stop al diesel. La Commissione europea ha annunciato una revisione parziale della decisione, mentre il governo italiano si appresta a rinnovare le proprie posizioni, evidenziando una dinamica di dibattito tra politica e istituzioni europee.

Meloni da adesso farà il pieno di “avevo ragione io”. La Commissione europea ingrana una mezza retromarcia sullo stop al diesel nel 2035. Si potranno ancora vendere automobili con il motore termico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

meloni green deal economicidioMeloni e il green deal: un "economicidio" pompato dai giornali di Elkann. La Ue rivede lo stop al diesel - La Commissione Ue rivede lo stop ai motori termici, le preoccupazioni del governo per le fabbriche Stellantis in Italia e la narrazione sul green deal, opera per FdI dei quotidiani del gruppo Gedi. ilfoglio.it

meloni green deal economicidioGreen Deal: Meloni, continueremo a difendere imprese da follie ideologiche - "Continueremo a difendere con determinazione le nostre imprese dalle follie ideologiche ultra ... ilsole24ore.com

