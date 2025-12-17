Meloni e il green deal | un economicidio pompato dai giornali di Elkann La Ue rivede lo stop al diesel

L'articolo analizza le recenti posizioni di Meloni e le reazioni mediatiche, in particolare quelle dei giornali di Elkann, sul Green Deal e lo stop al diesel. La Commissione europea ha annunciato una revisione parziale della decisione, mentre il governo italiano si appresta a rinnovare le proprie posizioni, evidenziando una dinamica di dibattito tra politica e istituzioni europee.

© Ilfoglio.it - Meloni e il green deal: un "economicidio" pompato dai giornali di Elkann. La Ue rivede lo stop al diesel Meloni da adesso farà il pieno di “avevo ragione io”. La Commissione europea ingrana una mezza retromarcia sullo stop al diesel nel 2035. Si potranno ancora vendere automobili con il motore termico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it Leggi anche: Meloni: il green deal? Insostenibile Leggi anche: Meloni all’Onu attacca i “green deal”: “L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meloni e il green deal: un "economicidio" pompato dai giornali di Elkann. La Ue rivede lo stop al diesel - La Commissione Ue rivede lo stop ai motori termici, le preoccupazioni del governo per le fabbriche Stellantis in Italia e la narrazione sul green deal, opera per FdI dei quotidiani del gruppo Gedi. ilfoglio.it

Green Deal: Meloni, continueremo a difendere imprese da follie ideologiche - "Continueremo a difendere con determinazione le nostre imprese dalle follie ideologiche ultra ... ilsole24ore.com

Dalla prima pagina - Le “picconate” di FdI al Green Deal: Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, si aspetta vittorie nella lotta contro il Green Deal e le misure climatiche dell'Unione europea, dallo stop al motore endotermico alla tassa sulle emissioni di carbo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.