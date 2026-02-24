Preghiera del mattino 24 Febbraio 2026 | Rinnova il mio cuore

Il fatto che il martedì sia dedicato agli Angeli deriva dalla tradizione religiosa, che invita a affidare la giornata ai Custodi celesti. Questa mattina, molte persone si rivolgono alle loro preghiere per chiedere protezione e guida, specialmente in momenti di difficoltà. La preghiera del mattino si concentra sulla richiesta di rinnovo interiore e di forza per affrontare le sfide quotidiane. La tradizione continua a essere praticata con devozione in molte famiglie.

Il martedì è dedicato agli Angeli: preghiera del mattino per affidare la giornata ai nostri Custodi celesti e chiederne la protezione per ogni situazione che affronteremo. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Signore, rinnova quest’oggi per noi, i prodigi della Tua misericordia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 15 Febbraio 2026: “Rinnova il mio cuore”Il 15 febbraio 2026, una preghiera mattutina si è svolta nel centro della Santissima Trinità, per chiedere a Dio di riempire i cuori di speranza e forza.

Preghiera del mattino, 19 Febbraio 2026: “Parla al mio cuore Signore”Il 19 febbraio 2026, una preghiera mattutina si diffonde tra i fedeli, che cercano conforto e guida.

Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: Proteggimi SignoreInizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con fedeltà al Signore. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it

