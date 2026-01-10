Valtur Brindisi a Cremona per vincere e continuare a stupire

Valtur Brindisi si prepara alla trasferta a Cremona, con l’obiettivo di mantenere alta la propria prestazione e proseguire il cammino di successi. Dopo la recente vittoria contro Verona, la squadra di coach Bucchi mira a confermarsi in una partita difficile, affrontando un avversario forte e determinato. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e continuare a mostrare il proprio livello di gioco.

CREMONA - Se Valtur Brindisi dovesse giocare al Pala Radi contro Cremona con la stessa sicurezza, intensità e durezza difensiva con cui ha battuto Verona, allora la squadra di coach Bucchi potrà ben sperare in una nuova vittoria senza affanno e conservare la vetta della classifica. Ma questa.

