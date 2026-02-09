Un poliziotto fuori servizio ha sventato il furto di un furgone della Valtur New Basket Brindisi. L’auto era stata rubata a Lecce, ma grazie all’intervento rapido di un agente presente sul posto, è stata recuperata e restituita ai giovani atleti. La polizia ha lavorato in collaborazione con le Questure, portando a termine un’operazione che ha evitato conseguenze peggiori.

Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi recuperato e restituito ai giovani atleti: è questo il risultato di un intervento della Polizia di Stato, reso possibile grazie alla prontezza di un operatore fuori servizio e alla sinergia tra le Questure di Brindisi e Lecce. Il veicolo, sottratto alcuni giorni fa, è stato individuato nella notte dell’8 febbraio a Lecce e riconsegnato alla società sportiva. Il furto del furgone e la segnalazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta durante la notte scorsa, intorno alle 00:40 dell’8 febbraio. Un operatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sala Operativa della Questura di Brindisi, stava rientrando a casa a Lecce dopo il suo turno di lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi, così un poliziotto fuori servizio ha risolto il caso

Approfondimenti su Valtur New Basket Brindisi

Un poliziotto fuori servizio ha ritrovato il furgone del settore giovanile della New Basket Brindisi, che era stato rubato qualche giorno fa.

Questa mattina il furgone della Valtur New Basket Brindisi è stato ritrovato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valtur New Basket Brindisi

Argomenti discussi: Poliziotto fuori servizio ritrova il furgone rubato dei bambini della Valtur New Basket Brindisi; Rubato il furgone del settore giovanile della New Basket: poliziotto fuori servizio lo ritrova; BRINDISI, POLIZIOTTO FUORI SERVIZIO RITROVA IL FURGONE RUBATO DEI BAMBINI DELLA VALTUR NEW BASKET; Recuperato il furgone della Valtur New Basket Brindisi.

Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi, così un poliziotto fuori servizio ha risolto il casoFurgone rubato della Valtur New Basket Brindisi recuperato e restituito ai giovani atleti: è questo il risultato di un intervento della Polizia di Stato, reso possibile grazie alla prontezza di un ... virgilio.it

Ritrovato il furgone della Valtur New Basket Brindisi: decisivo un poliziotto libero dal servizioÈ stato ritrovato nella notte tra il 7 e l’8 febbraio il furgone utilizzato per il trasporto dei bambini e dei giovani atleti della Valtur New Basket Brindis ... brundisium.net

Il poliziotto stava rientrando a casa quando ha notato il mezzo del Valtur New Basket Brindisi parcheggiato in modo defilato e ha indagato sul caso con l’aiuto della sala operativa facebook

Recuperato il #furgone della #valtur new basket #brindisi x.com