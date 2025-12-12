Acqua non potabile in tutta Civita Castellana | divieto di uso umano

A Civita Castellana è stato emesso un divieto di utilizzo dell'acqua a uso umano a causa di problemi di non potabilità. Il sindaco Luca Giampieri ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua fino a ulteriori verifiche e analisi, in attesa di nuovi accertamenti sulla qualità dell'acqua nel territorio comunale.

Acqua non potabile su tutto il territorio comunale di Civita Castellana. Il sindaco Luca Giampieri ha appena emesso un’ordinanza che “vieta l'utilizzo dell’acqua a uso umano, sino a nuove disposizioni e nelle more della esecuzione di nuovi accertamenti analitici”.A seguito di rilevazioni. Viterbotoday.it Ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale di Civita Castellana - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Acqua non potabile su tutto il territorio comunale di Civita Castellana. newtuscia.it Civita Castellana, acqua non potabile per la presenza di floruri, messe a disposizione le autobotti - Il sindaco Luca Giampieri ha emesso un’ordinanza che vieta la potabilità dell’acqua a uso umano, a seguito delle rilevazioni ... ilmessaggero.it Sospensione EROGAZIONE ACQUA POTABILE Lunedì 29 dicembre Dalle h 14 alle h 17 - facebook.com facebook © Viterbotoday.it - Acqua non potabile in tutta Civita Castellana: divieto di "uso umano"

Come si rende potabile l'acqua di fiumi e laghi? I passaggi prima di arrivare ai rubinetti di casa

Video Come si rende potabile l'acqua di fiumi e laghi? I passaggi prima di arrivare ai rubinetti di casa Video Come si rende potabile l'acqua di fiumi e laghi? I passaggi prima di arrivare ai rubinetti di casa