Vademecum disagi | al via il percorso del Garante dei diritti del minore della Regione Puglia

Il Garante dei diritti del minore della Puglia ha avviato un percorso nelle scuole della regione, dopo aver pubblicato un vademecum dedicato ai segnali di disagio tra gli studenti. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare il supporto ai giovani e di facilitare il riconoscimento precoce di situazioni problematiche. Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati avviati incontri con insegnanti e genitori. Il progetto proseguirà nelle prossime settimane.