Vademecum disagi | al via il percorso del Garante dei diritti del minore della Regione Puglia
Il Garante dei diritti del minore della Puglia ha avviato un percorso nelle scuole della regione, dopo aver pubblicato un vademecum dedicato ai segnali di disagio tra gli studenti. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare il supporto ai giovani e di facilitare il riconoscimento precoce di situazioni problematiche. Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati avviati incontri con insegnanti e genitori. Il progetto proseguirà nelle prossime settimane.
Tra le 11 scuole coinvolte anche l'Iiss 'S. Pertini' di Brindisi. Il documento mira a rafforzare la presa in carico degli studenti che vivono condizioni di disagio o vulnerabilità, comprese quelle legate alla rete e ai social BRINDISI - Prende il via oggi il percorso del Garante dei diritti del minore nelle scuole della Puglia, con la presentazione del vademecum "Segnali e segnalazioni del disagio minorile nella scuola inclusiva". Tra le 11 scuole coinvolte anche l'Iiss 'S. Pertini' di Brindisi. Appuntamento il 28 aprile dalle ore 11.30-13.00. Si parte oggi dall'istituto Ic 'poggiofranco-Fiore' di Bari alle 11.
