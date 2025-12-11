Pneumococco e herpes zoster vaccini contro queste pericolose malattie | in programma un' open day

Un open day dedicato ai vaccini contro pneumococco e herpes zoster si terrà prossimamente, nell'ambito delle iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale Nazionale e Regionale. L'evento mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di proteggersi da queste malattie, offrendo opportunità di informazione e somministrazione dei vaccini.

Continuano le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale Nazionale e Regionale. In particolare, nei giorni scorsi, sono stati inviati messaggi tramite Fascicolo Sanitario Elettronico o sms ai nati nel 1960 non vaccinati contro lo pneumococco e l’herpes zoster (Fuoco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

