Sant' Agata niente ricevimento istituzionale il 3 febbraio | Priorità al ritorno alla normalità dopo il ciclone Harry

Il Comune di Catania ha deciso di non organizzare il ricevimento istituzionale per le celebrazioni di Sant'Agata il 3 febbraio, privilegiando il ritorno alla normalità dopo gli eventi causati dal ciclone Harry. La scelta riflette l’attenzione alle priorità della comunità e il desiderio di concentrare l’attenzione sugli aspetti più significativi della tradizione.

In occasione delle celebrazioni per Sant'Agata, il Comune di Catania rinuncia al tradizionale ricevimento istituzionale del 3 febbraio a Palazzo degli Elefanti. La decisione è stata annunciata dal sindaco Enrico Trantino attraverso la propria pagina Facebook, a pochi giorni dai gravi danni.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

