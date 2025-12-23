Festività natalizie | variazioni per cup e servizio navetta del pta San Luigi

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre, il Centro Unico di Prenotazione (Cup) anticipa la chiusura alle ore 14. Resta comunque attivo il sistema di prenotazione online per esami e visite specialistiche “AspCon Te – Prenotazioni”, accessibile 24 ore su 24 e utilizzabile senza Spid, come reso noto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

