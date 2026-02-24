Trump Casa Bianca | Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’Iran

Trump annuncia la possibilità di usare la forza contro l’Iran durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, per rispondere alle recenti tensioni nel Golfo. La Casa Bianca conferma che il presidente affronterà il tema della sicurezza nazionale e della deterrenza militare. La dichiarazione ha già suscitato reazioni tra i leader internazionali, mentre i militari preparano le strategie di eventuale intervento. La discussione si concentra sulle prossime mosse di Washington.

Grande attesa per il tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione che il presidente Usa Donald Trump terrà nella notte tra lunedì e martedì. Il presidente dirà “con orgoglio e a giusto titolo che l’esercito degli Stati Uniti è la forza di combattimento più forte e letale al mondo”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ai giornalisti, come riportano i media statunitensi. L’Operazione Midnight Hammer “ha distrutto le strutture nucleari dell’ Iran “, ha aggiunto la portavoce, sottolineando che Trump preferisce la diplomazia ma è “disposto a utilizzare la forza letale dell’esercito degli Stati Uniti se necessario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito”Secondo una dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Donald Trump sta considerando varie possibilità per l'acquisto della Groenlandia, inclusa l'eventualità di impiegare le forze armate.

Iran, Trump valuta un raid mirato: ultimatum di dieci giorni tra trattativa e uso della forzaDonald Trump ha deciso di considerare un’operazione militare contro l’Iran, dopo aver ricevuto segnali di inasprimento nelle tensioni nucleari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Diversamente americani. La distonia profonda fra la Casa Bianca di Trump e il Vaticano di Leone (di P. Schiavazzi); Usa, cerca di entrare a Mar-a-Lago armato: ucciso dal Secret Service; Giovane armato di fucile e tanica di benzina entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump era alla Casa Bianca; Olimpiadi, Donald Trump non sarà a Milano per la finale di hockey: ha impegni alla Casa Bianca.

Trump, Casa Bianca: Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’IranGrande attesa per il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente Usa Donald Trump terrà nella notte tra lunedì e martedì. Il presidente ... lapresse.it

Dazi: entrano in vigore tariffe al 10% di TrumpI nuovi dazi del 10% di Trump entrano in vigore, mirando a rafforzare l’agenda commerciale USA. Si lavora per portarli al 15%, causando incertezza globale. borse.it

Questi sono del 10%, ma non è detto che durino. La Casa Bianca potrebbe alzarli ancora, Ma per restare in vigore dovranno essere confermati dal Congresso. - facebook.com facebook

Donald Trump non ci sta. Dopo la bocciatura della Corte Suprema dei dazi che Washington avrebbe voluto su suoi partner commerciali, sembra che l'inquilino della Casa Bianca stia cercando un modo per sfuggire alla sentenza dei giudici x.com