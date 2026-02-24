Trump Casa Bianca | Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’Iran

Da lapresse.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump annuncia la possibilità di usare la forza contro l’Iran durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, per rispondere alle recenti tensioni nel Golfo. La Casa Bianca conferma che il presidente affronterà il tema della sicurezza nazionale e della deterrenza militare. La dichiarazione ha già suscitato reazioni tra i leader internazionali, mentre i militari preparano le strategie di eventuale intervento. La discussione si concentra sulle prossime mosse di Washington.

trump casa bianca nello stato dell8217unione dir224 di essere pronto a uso della forza letale con l8217iran
© Lapresse.it - Trump, Casa Bianca: “Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’Iran”

Grande attesa per il tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione che il presidente Usa Donald Trump terrà nella notte tra lunedì e martedì. Il presidente dirà “con orgoglio e a giusto titolo che l’esercito degli Stati Uniti è la forza di combattimento più forte e letale al mondo”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ai giornalisti, come riportano i media statunitensi. L’Operazione Midnight Hammer “ha distrutto le strutture nucleari dell’ Iran “, ha aggiunto la portavoce, sottolineando che Trump preferisce la diplomazia ma è “disposto a utilizzare la forza letale dell’esercito degli Stati Uniti se necessario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito”Secondo una dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Donald Trump sta considerando varie possibilità per l'acquisto della Groenlandia, inclusa l'eventualità di impiegare le forze armate.

Iran, Trump valuta un raid mirato: ultimatum di dieci giorni tra trattativa e uso della forzaDonald Trump ha deciso di considerare un’operazione militare contro l’Iran, dopo aver ricevuto segnali di inasprimento nelle tensioni nucleari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Diversamente americani. La distonia profonda fra la Casa Bianca di Trump e il Vaticano di Leone (di P. Schiavazzi); Usa, cerca di entrare a Mar-a-Lago armato: ucciso dal Secret Service; Giovane armato di fucile e tanica di benzina entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump era alla Casa Bianca; Olimpiadi, Donald Trump non sarà a Milano per la finale di hockey: ha impegni alla Casa Bianca.

trump casa bianca nelloTrump, Casa Bianca: Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’IranGrande attesa per il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente Usa Donald Trump terrà nella notte tra lunedì e martedì. Il presidente ... lapresse.it

trump casa bianca nelloDazi: entrano in vigore tariffe al 10% di TrumpI nuovi dazi del 10% di Trump entrano in vigore, mirando a rafforzare l’agenda commerciale USA. Si lavora per portarli al 15%, causando incertezza globale. borse.it