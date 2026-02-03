Ucraina | piano con Usa e Unione Europea

L'Ucraina ha messo a punto un piano assieme a Usa e Unione Europea per controllare un possibile cessate il fuoco con la Russia. Il piano prevede di coinvolgere gradualmente le forze europee e, se la situazione dovesse peggiorare, gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente. La decisione arriva dopo incontri tra i partner internazionali, con l’obiettivo di gestire la crisi in modo più coordinato.

22.00 L'Ucraina ha concordato con partner Ue e Usa un piano per monitorare e far rispettare un eventuale cessate il fuoco con Mosca,che prevede un coinvolgimento progressivo delle forze Ue e,in caso di escalation, intervento militare diretto degli Usa. Lo dice il Financial Times. Il piano è stato discusso più volte da funzionari ucraini,europei e statunitensi.Prevede una reazione entro 24 ore da una violazione. In prima battuta un richiamo diplomatico.Se ostilità proseguissero, ci sarebbe intervento della "Coalizione dei Volenterosi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

