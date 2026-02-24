USA | addio dazi Ieepa rivoluzione commerciale globale

Il ritiro degli Stati Uniti dai dazi Ieepa deriva da una decisione politica volta a favorire un commercio più aperto. Questa scelta mira a ridurre le tensioni tra le nazioni e a promuovere accordi più flessibili per le aziende americane. La mossa, annunciata martedì mattina, potrebbe cambiare gli equilibri nei mercati globali e influenzare le relazioni commerciali di altri Paesi. L’industria si prepara a nuove dinamiche di scambio internazionale.

Martedì 24 febbraio 2026, alle 6:01 ora italiana, gli Stati Uniti mettono fine a un capitolo controverso della loro politica commerciale. La Corte Suprema ha infatti bocciato i dazi Ieepa, costringendo l’amministrazione a sospendere immediatamente la loro riscossione. Una decisione che segna un punto di svolta nel conflitto tra protezionismo e mercato, con ripercussioni immediate per l’Italia e l’Europa. La sospensione dei dazi, imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act, rappresenta un duro colpo al muro protezionistico eretto dall’amministrazione americana. La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi questi prelievi, aprendo una breccia che potrebbe ridefinire gli equilibri commerciali globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

