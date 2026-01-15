Accordo commerciale Usa-Taiwan | dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in Usa
Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato un accordo con Taiwan che prevede la riduzione dei dazi sui prodotti taiwanesi dal 20% al 15%. L’intesa mira a facilitare gli scambi commerciali e prevede inoltre investimenti di 250 miliardi di dollari nel settore dei semiconduttori negli Stati Uniti da parte delle aziende taiwanesi. Questo accordo rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra i due paesi.
Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato la firma di un accordo commerciale con il governo di Taiwan, che ridurrà i dazi imposti dall’amministrazione Trump sui prodotti taiwanesi dal 20% al 15%, allineandoli a quelli già previsti per i prodotti giapponesi ed europei. In cambio, le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori si impegnano a “ investire almeno 250 miliardi di dollari” negli Stati Uniti per sviluppare la produzione locale, e ulteriori 250 miliardi “per rafforzare l’ecosistema e la catena di approvvigionamento dei semiconduttori ” nel Paese. Dove ha sede TSMC, il più grande produttore mondiale di chip per computer, che sta beneficiando della forte domanda globale dovuta al boom dell’intelligenza artificiale e proprio giovedì ha fatto sapere che intende aumentare la propria spesa in conto capitale di circa il 40% quest’anno, dopo aver registrato un aumento del 35% dell’utile netto nell’ultimo trimestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
