Il caso urbanistica e l’ex assessore | Giancarlo Tancredi torna in Comune come dirigente del settore Cultura

Milano, 2 dicembre 2025 – Il sindaco Giuseppe Sala, lo scorso 13 novembre, l'aveva anticipato: "È un diritto di Giancarlo Tancredi poter tornare a lavorare in Comun e". Sì, perché il giorno prima la sesta sezione della Cassazione aveva annullato le misure interdittive nei confronti di Tancredi, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana dimessosi lo scorso 21 luglio, con una comunicazione ufficiale durante la seduta del Consiglio comunale, dopo che era stato indagato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sull' urbanistica milanese ed era finito agli a rresti domiciliari per qualche giorno.

