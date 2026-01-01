Salvatore trovato morto al lago di Bolsena | Montefiascone avvolta dal dolore

A Montefiascone si è diffusa la notizia del ritrovamento del corpo di Salvatore al lago di Bolsena. La comunità si trova in uno stato di grande tristezza e incredulità, ancora sconvolta dall’accaduto. La vicenda ha suscitato un forte senso di solidarietà tra i residenti, in attesa di ulteriori dettagli sulle circostanze di questa tragica perdita.

A Montefiascone nessuno riesce ancora a credere alla tragedia che ha colpito la comunità alla vigilia del nuovo anno e che ha lasciato tutti attoniti. La morte di Salvatore, trovato senza vita sulle sponde del lago di Bolsena a soli 27 anni, ha avvolto la cittadina in un silenzio carico di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

