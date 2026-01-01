A Montefiascone si è diffusa la notizia del ritrovamento del corpo di Salvatore al lago di Bolsena. La comunità si trova in uno stato di grande tristezza e incredulità, ancora sconvolta dall’accaduto. La vicenda ha suscitato un forte senso di solidarietà tra i residenti, in attesa di ulteriori dettagli sulle circostanze di questa tragica perdita.

A Montefiascone nessuno riesce ancora a credere alla tragedia che ha colpito la comunità alla vigilia del nuovo anno e che ha lasciato tutti attoniti. La morte di Salvatore, trovato senza vita sulle sponde del lago di Bolsena a soli 27 anni, ha avvolto la cittadina in un silenzio carico di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Salvatore, trovato morto al lago di Bolsena: Montefiascone avvolta dal dolore

Leggi anche: Ragazzo di 27 anni trovato morto al lago di Bolsena: una pistola accanto al corpo

Leggi anche: Montefiascone, uomo trovato morto in casa a Zepponami

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ragazzo trovato morto sulla riva del lago di Bolsena: Salvatore Colonna aveva 27 anni, era scomparso da martedì sera; Salvatore trovato sulle rive del lago di, choc nell’ultimo giorno dell’anno; Salvatore Colonna trovato morto sul lungolago con la pistola accanto al corpo e l'auto a pochi metri; È Salvatore Colonna il giovane trovato morto al lago di Bolsena.

Ragazzo trovato morto sulla riva del lago di Bolsena: Salvatore Colonna aveva 27 anni, era scomparso da martedì sera - Un ragazzo di 27 anni, Salvatore Colonna, originario di Montefiascone è stato trovato senza vita sulla riva del lago di Bolsena, nel viterbese: il giovane martedì ... msn.com