Uomo trovato morto in casa

Una telefonata ai soccorsi per una persona incosciente e poi la scoperta del corpo senza vita di un 36enne nel proprio appartamento.E' la tragedia che si è consumata in via Papa Luciani ad Aversa dove è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo dai sanitari del 118.Inutili i tentativi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

