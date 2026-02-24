Uomini e Donne trappola in diretta a Sebastiano | smascherato da Maria De Filippi

Sebastiano è stato smascherato in diretta da Maria De Filippi, che ha svelato una sua bugia davanti a tutti. La conduttrice ha puntato il dito contro di lui, sorprendendo il pubblico e l’altro partecipante. La scena ha causato imbarazzo e silenzio in studio, mentre i presenti osservavano la reazione di Sebastiano. La puntata prosegue con tensione, lasciando molti spettatori senza parole.

Maria lo ha incastrato davanti a tutti e lui non se n’è nemmeno accorto: la scena più imbarazzante della stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha smascherato Sebastiano in diretta. E lo ha fatto con una mossa che nemmeno lui si aspettava. Oggi, 24 febbraio 2026, a Uomini e Donne, la conduttrice ha usato una strategia precisa per aprire gli occhi a Elisabetta sul cavaliere Sebastiano Mignosa. Maria le ha proposto di lasciare il programma insieme a lui — non perché lo volesse davvero, ma per vedere come avrebbe reagito. E lui? Non ha fatto nulla per trattenerla. Anzi, l’ha subito attaccata, cercando di farla passare dalla parte del torto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

“Tu… Ho saputo tutto”. Uomini e Donne, smascherato in studio da Maria De FilippiDurante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha smascherato in diretta un partecipante dopo aver scoperto che aveva mentito sulla sua storia.

