Sorriso da ebete scemo Uomini e Donne Maria De Filippi contro il protagonista

Caffeinamagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta riprendendo esattamente dal punto in cui ieri si era interrotta, con un clima già teso che ha subito riportato gli spettatori al centro dello studio, dove Marco e la tronista erano ancora impegnati in un confronto particolarmente difficile. Fin dai primi minuti, il dialogo tra i due è apparso imprigionato in una spirale di incomprensioni, tanto che Maria De Filippi è intervenuta più volte per riportare ordine e lucidità, senza però ottenere il risultato sperato. Sara, infatti, non ha nascosto il suo crescente disappunto verso il corteggiatore, accusandolo di essere frenato e poco propositivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

