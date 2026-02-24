Ungheria blocca 50 milioni all’Ucraina | Zelensky denuncia strategia

Viktor Orbán blocca 50 milioni di euro destinati all’Ucraina, perché teme ripercussioni sulla stabilità nazionale. Zelensky denuncia che questa decisione si ripete, peggiorando le difficoltà economiche di Kiev. Il premier ungherese sostiene che il prestito potrebbe favorire attività dannose, mentre l’Ucraina chiede di ricevere i fondi per sostenere le sue riforme. La disputa si intensifica, lasciando in sospeso il futuro degli aiuti internazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente il blocco ungherese al prestito di 50 milioni di euro destinato a Kiev, sottolineando che non è la prima volta che il premier Viktor Orbán ostacola finanziamenti all'Ucraina. La dichiarazione arriva in un momento cruciale per il paese, che cerca di rafforzare le proprie difese mentre il conflitto con la Russia continua a imperversare. Zelensky ha affermato che l'Ungheria ha una lunga storia di opposizione agli aiuti all'Ucraina, un atteggiamento che ha sollevato preoccupazioni tra i partner europei di Budapest. Il prestito bloccato fa parte di un pacchetto di assistenza più ampio, e il veto ungherese ha suscitato reazioni contrastanti all'interno dell'Unione Europea.

