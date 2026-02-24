Ucraina | UE promette sostegno ma Ungheria blocca sanzioni e prestito

Ursula von der Leyen ha visitato Kiev per ribadire il sostegno dell’UE all’Ucraina, ma l’Ungheria ha bloccato le sanzioni e il prestito promessi. La causa di questa decisione riguarda le divergenze politiche tra i paesi membri, che hanno complicato il processo decisionale. Von der Leyen ha sottolineato che la pace si può raggiungere solo rispettando le condizioni dell’Ucraina, mentre l’Ungheria insiste su altri punti. La situazione rimane tesa e senza una soluzione immediata.

Von der Leyen a Kiev: Pace solo con le condizioni dell'Ucraina Oggi, in visita a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno ribadito il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra la resistenza del suo popolo, affermando che Vladimir Putin ha fallito nei suoi obiettivi, l'Ungheria blocca il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e il prestito da 90 miliardi di euro a Kiev, scatenando critiche dagli altri Stati membri.