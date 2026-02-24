Un' esplosione fa crollare una palazzina | morto un uomo sotto le macerie

Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Negrar, nella Valpolicella veronese, causando la morte di un uomo sepolto sotto le macerie. La deflagrazione, attribuita a una fuga di gas, ha distrutto l’edificio di tre piani, dove abitava una famiglia di quattro persone. I soccorritori hanno estratto i superstiti, ma purtroppo non hanno potuto salvare il residente rimasto intrappolato. La scena si presenta ormai devastata e isolata.

Tragedia a Negrar, nella zona della Valpolicella veronese, dove un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani, dove viveva una famiglia di quattro persone. Una di esse - un uomo - è morto sotto le macerie, mentre i suoi famigliari, altri due uomini e una donna, sono stati estratti vivi. Lo scoppio si è verificato nel tardo pomerigio di martedì 24 febbraio in via Sattarine, nella frazione di Prun. L'edificio investito dall'esplosione è sviluppato su tre piani più una zona mansardata.

