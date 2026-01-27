Stalking ad Avellino familiari di Rita Rocchetta in aula | Ha distrutto la serenità di una donna
In occasione dell’udienza presso il Tribunale di Avellino, sono stati ascoltati familiari di Rita Rocchetta, coinvolti nel caso di stalking che ha profondamente colpito la serenità della donna. L’intervento di Gerardo Rocchetta e Alessia Iandolo ha contribuito a chiarire i fatti denunciati, evidenziando l’impatto di questa vicenda sulla vita della vittima.
AVELLINO — L'udienza odierna presso il Tribunale di Avellino ha visto il coinvolgimento di Gerardo Rocchetta, fratello di Rita, e Alessia Iandolo, cugina della vittima, che hanno contribuito alla ricostruzione dei fatti denunciati.
