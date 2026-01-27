Stalking ad Avellino familiari di Rita Rocchetta in aula | Ha distrutto la serenità di una donna

In occasione dell’udienza presso il Tribunale di Avellino, sono stati ascoltati familiari di Rita Rocchetta, coinvolti nel caso di stalking che ha profondamente colpito la serenità della donna. L’intervento di Gerardo Rocchetta e Alessia Iandolo ha contribuito a chiarire i fatti denunciati, evidenziando l’impatto di questa vicenda sulla vita della vittima.

AVELLINO — L’udienza odierna presso il Tribunale di Avellino ha visto il coinvolgimento di Gerardo Rocchetta, fratello di Rita, e Alessia Iandolo, cugina della vittima, che hanno contribuito alla ricostruzione dei fatti denunciati.Le loro dichiarazioni sono state chiare e dirette: "Abbiamo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Rita Rocchetta

A Avellino, una donna decide di parlare apertamente di un’esperienza difficile: il stalking.

Il Tribunale di Avellino ha emesso una condanna il 9 dicembre 2025 in un caso di stalking che ha coinvolto un uomo di 55 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rita Rocchetta

Argomenti discussi: Non potevo restare in silenzio: familiari in aula per il caso di stalking su Rita.

Stalking, l'aggressore finisce in carcere. Violenta rissa ad Ariano: tre denunciatiDue arresti per stalking e maltrattamenti ad Avellino e ad Ariano Irpino. E sempre sul Tricolle ci sono state tre denunce per una rissa. A finire in manette un 26enne di Avellino. In un primo momento ... ilmattino.it

Arcobaleno sull’infinito panorama dei #montidauni che abbraccia la terra di #capitanata con #irpinia #rocchettasantantonio - facebook.com facebook